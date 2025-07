Gaza, Trump all’evento della Casa Bianca: “Abbiamo buone notizie”

(Adnkronos) – “Abbiamo buone notizie su Gaza”. Così il presidente Usa Donald Trump durante un evento alla Casa Bianca, senza fornire dettagli, riporta il Times of Israel. La testata evidenzia che oggi un diplomatico arabo e una seconda fonte coinvolta negli sforzi di mediazione hanno riferito che si è aperta una finestra per raggiungere un accordo entro pochi giorni, dopo che Tel Aviv ha accettato di ridurre significativamente le proprie forze dalla Striscia durante la tregua di 60 giorni attualmente in discussione.

Venti palestinesi sono intanto morti oggi nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti nel sud della Striscia di Gaza. A confermarlo l’organizzazione americana Gaza Humanitarian Foundation (Ghf). Fonti mediche palestinesi avevano denunciato l’uccisione di venti persone mentre aspettavano aiuti vicino a Khan Yunis.

Secondo la Ghf 19 persone sono state calpestate e una è stata accoltellata durante una rivolta “guidata dagli agitatori tra la folla”. In una nota l’organizzazione parla di “fondati motivi per credere che elementi della folla, armati e affiliati ad Hamas, abbiano deliberatamente fomentato i disordini”.

Da quando ha iniziato la distribuzione di pacchi alimentari alla fine di maggio, è la prima volta che la Ghf riferisce di aver individuato diverse armi da fuoco tra la folla, una delle quali è stata confiscata. La nota parla di un lavoratore americano che è stato minacciato con un’arma da fuoco da un membro della folla.