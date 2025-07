In pensione la professoressa Federica Griso, docente di Diritto ed Economia all’Istituto Einaudi. E’ stata festeggiata nell’auditorium Goldani dai colleghi, dalla dirigente Nicoletta Ferrari e dalla vice Federica Gaboardi. “Mi impegnerò come nonna e giocherò a tennis alla canottieri ‘Baldesio’ – le sue parole – sono felice ma non voglio dilungarmi troppo: non è da me!”

Una carriera per certi versi sui generis quella della professoressa Griso, al suo esordio in cattedra nel 1986, al “Ponzini” di Soresina, con qualche ora a Crema. Il primo passaggio all’istituto “Einaudi” risale al 1989/90, durante la storica presidenza di Franco Verdi. Poi supera il concorso; tuttavia, a sorpresa, rinuncia al ruolo per dedicarsi alla famiglia, ai figli piccoli e rimane a casa per un lungo periodo.

Nel 2000 torna in via Bissolati, ma sul sostegno. A tale proposito, afferma: “È stata un’esperienza importante, che mi ha aiutata a comprendere le difficoltà degli alunni da una prospettiva diversa”.

Nel 2009, approda alla materia fuori città e resta al “G. Galilei” sino al 2022. Nel frattempo, viaggiare da sola a causa della pandemia diventa per lei pesante: Federica chiede il trasferimento e lo ottiene proprio nella scuola da cui ora si congeda, negli indirizzi Servizi per la sanità e l’assistenza sociale ed Enogastronomia ed ospitalità alberghiera.

Commenta: “Mi sono trovata bene. Ne ho avuto la conferma per come sono stata salutata dai colleghi. Mi mancheranno i ragazzi, sebbene le situazioni siano ormai spesso complicate. Inoltre, in questo lavoro, c’è parecchia burocrazia…”.

Tra i regaliche le sono stati consegnati da Nicoletta Trovato: una borsetta, un portafogli e dei libri (“Le cose che ci salvano” di Lorenza Gentile e “Gli anni del nostro incanto” di Giuseppe Lupo). Barbara Bozzi

