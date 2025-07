Bilancio sostenibilità A2A, mezzo miliardo per il territorio bresciano

BRESCIA (ITALPRESS) – Mezzo miliardo di euro distribuito al territorio; 286 milioni di investimenti; 600mila tonnellate di CO2 evitate grazie al sistema energia-ambiente e zero rifiuti in discarica; 10mila studenti coinvolti nei progetti di educazione ambientale. Sono i numeri del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia del Gruppo A2A, giunto alla sua undicesima edizione. Il documento rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo e i suoi piani di attività per i prossimi anni.

