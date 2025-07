Nuova formula per la Festa dell’Unità di Cremona, con nuove date. Già iniziano ad arrivare le prime adesioni degli ospiti. E’ Roberto Galletti, segretario cittadino del Pd, a dare le prime anticipazioni. “La location sarà tutta nuova: lo spazio è quello del King Palace di via Brescia” ha spiegato.

L’evento si terrà dall’11 al 14 settembre: meno giorni rispetto al solito, ma più densi di avvenimenti e di attività. Filo conduttore, come sempre, è “la buona cucina, lo stare insieme, il dialogare e il parlare di politica”.

Ci sarà la musica, ma ci saranno anche dibattiti importanti: “Posso darvi un’anteprima – ha preannunciato Galletti – ossia la partecipazione di Gianni Cuperlo. Ma arriveranno altre adesioni da profili nazionali importanti. Parleremo con l’amministrazione, con il sindaco Andrea Virgilio, ma anche con altri sindaci. Non mancheranno poi i dibattiti centrati sulla realtà locale“.

Dal punto di vista della musica, spazio come sempre al ballo liscio,ma “in una formula diversa rispetto al solito, in uno spazio al chiuso e con l’aria condizionata. Per i più giovani invece saranno programmati concerti, anche importanti e significativi”.

