La politica è quasi in vacanza a Cremona, a parte la vicenda del Saap che continua ad alimentare polemiche, ma intanto si prepara anche per la ripresa di settembre. Chiara Capelletti, presidente della Vigilanza, ha convocato per martedì 16 settembre una seduta della Commissione per parlare di Aprica e del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Oggetto: verifica della legittimità dell’affidamento da parte del Comune, in assenza di una gara ad evidenza pubblica.

La richiesta di protare l’argomento in Vigilanza era stata fatta dal consigliere di minoranza Alessandro Portesani un mese fa, a seguito alla risposta data dall’assessore Simona Pasquali ad una sua interrogazione che per l’appunto chiedeva lumi sull’assenza di un affidamento specifico del servizio di igiene urbana all’attuale gestore, sottolineando il fatto che Aprica Spa non è un’azienda in house e come tale ci sarebbe stato bisogno di una gara per farle svolgere il servizio.

Pasquali aveva risposto che ciò non era necessario in quanto Aprica Spa era subentrata nei diritti e negli obblighi a Linea Gestioni Srl nell’ambito della Convenzione-Contratto relativo al servizio di Nettezza Urbana, deliberata dal Consiglio Comunale l’11 febbraio 1999.

Spiegazioni che non hanno convito l’esponente di minoranza.

© Riproduzione riservata