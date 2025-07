Una settimana per vivere a 360° l’esperienza universitaria, che si compone sia della formazione in ateneo sia dell’incontro con gli studenti e anche della scoperta della città. È la Summer School promossa dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona, che per l’edizione 2025 propone una novità: alloggiare al Collegio Quartier Novo.

L’iniziativa rivolta alle classi III, IV e V delle scuole superiori, intende far conoscere il mondo accademico agli studenti, dando loro l’opportunità di frequentare gratuitamente lezioni e laboratori a Palazzo Raimondi.

Per Musicologia si svolgerà dal 2 al 5 settembre col titolo “Dalla mente alle mani: il viaggio del suono tra comprensione ed espressione”, mentre per Beni Culturali si terrà il 25 e 26 settembre sul tema “Studiare storia dell’arte: metodi, forme e strumenti”.

Di solito gli studenti arrivano da tutta Italia per frequentare la Summer School, stavolta per 10 di loro sarà possibile alloggiare al Collegio Quartier Novo. La richiesta di ospitalità è da inviare via e-mail all’economato entro il 20 luglio, l’indirizzo è disponibile sul sito web del Dipartimento.

Servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata