Tomorrowland, incendio distrugge il palco principale: ma il festival proseguirà

(Adnkronos) –

Un incendio di vaste dimensioni ha completamente distrutto il palco principale del festival Tomorrowland nella città di Boom, Belgio. Le fiamme, divampate ieri, hanno raso al suolo la struttura principale del festival musicale situato vicino Anversa, un giorno prima dell’arrivo di migliaia di appassionati di musica elettronica.

I servizi di emergenza sono intervenuti prontamente, sebbene la completa estinzione delle fiamme non sia stata immediata. Il personale presente, in numero consistente, è stato evacuato senza conseguenze, mentre un’imponente colonna di fumo nero era visibile a distanza. Le registrazioni video diffuse online mostrano fuochi d’artificio esplodere tra le fiamme.

Gli organizzatori hanno dichiarato che non si sono registrati feriti e hanno ribadito che il festival si terrà regolarmente nei due fine settimana successivi. Si prevede la partecipazione di circa 100.000 persone, molte delle quali soggiorneranno nel campeggio allestito in loco. Gli organizzatori hanno confermato che il campeggio “DreamVille” aprirà come previsto oggi.

Numerosi DJ e star della musica elettronica, tra cui David Guetta, Lost Frequencies, Armin Van Buuren e Charlotte de Witte, si esibiranno a partire da venerdì per il primo fine settimana. Due terzi degli eventi erano previsti sul “Main Stage”, ora distrutto, e sul “Freedom Stage”.

La procura di Anversa ha avviato un’indagine, sebbene le prime ipotesi indichino un’origine accidentale dell’incendio. Fondato 20 anni fa da due fratelli belgi, Tomorrowland si è affermato come marchio di fama internazionale. Attualmente, il festival organizza anche un evento invernale nella stazione sciistica francese di Alpe d’Huez e un altro in Brasile.