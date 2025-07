Grande successo per il secondo corso executive per manager delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), organizzato da Smea, l’Alta Scuola di Economia Agro-alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con hub a Cremona.

Il corso ha saputo ben raccogliere l’eredità della prima edizione del corso, che si era svolta nel campus di Santa Monica dell’Università Cattolica e aveva attivamente coinvolto, tra l’altro, la Diocesi di Cremona.

Sulla falsariga di questa best practice, grazie all’interesse e al sostegno della Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia e alla Comunità Montana di Valle Trompia, si è tenuta a Brescia la nuova edizione del corso executive destinata soprattutto a tecnici del territorio.

Durante l’evento conclusivo sono intervenuti, oltre alle autorità locali e ai rappresentanti della Fondazione e della Comunità Montana, Gabriele Canali, direttore scientifico del corso, ed Edoardo Fornari, Direttore dell’Alta Scuola Smea.

“Le Cer sono un’opportunità importante per un Paese come l’Italia, privo di fonti energetiche fossili, e il cui sistema economico soffre per gli alti costi dell’energia – ha affermato il professor Canali – D’altro canto, l’approccio delle Cer che prevede la creazione di una stretta collaborazione a livello territoriale tra privati, imprese, istituzioni civili e religiose, da un lato contribuisce a rafforzare il tessuto sociale evidenziando la stretta interdipendenza tra i diversi soggetti, dall’altro richiede anche competenze specifiche e interdisciplinari ai futuri manager di queste nuove realtà”.

“Con questo corso continua il nostro servizio a favore di un modello di crescita sostenibile che ha trovato nell’Enciclica ‘Laudato Sii’ di Papa Francesco un’importante e forte motivazione”, conclude il direttore del corso.

Edoardo Fornari ha poi aggiunto: “Con questo corso, Smea conferma la sua vocazione a offrire percorsi di formazione continua per l’aggiornamento e la crescita culturale degli studenti, nazionali ed internazionali, ma anche dei professionisti che, frequentando corsi executive come questo, hanno l’occasione di completare e arricchire le proprie competenze per affrontare le nuove sfide dei mercati, comprese quelle poste dal tema cruciale della sostenibilità”.

Il direttore dell’Alta Scuola con base a Cremona, quindi, ha ringraziato i diversi Enti che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, augurando ai corsisti le migliori soddisfazioni professionali. “Stiamo già lavorando alla terza edizione del corso per Manager delle Cer – ha concluso Fornari – Con una rinnovata determinazione e ulteriori innovazioni”.

