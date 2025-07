Possibilità di doppia laurea, orientamento al lavoro che guarda alle aspirazioni degli studenti e borse di studio. Ecco alcune caratteristiche della Laurea Magistrale in Agricultural and Food Economics dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Cremona che forma professionisti globali capaci di affrontare le sfide del settore agroalimentare.

Un programma accademico che coniuga alta qualità didattica, forte interazione studente-docente e un’impronta fortemente internazionale. Rivolta a laureati triennali in discipline tecnico-scientifiche ed economico-gestionali, questa magistrale rappresenta un punto di riferimento in Italia per chi vuole intraprendere una carriera nel mondo dell’economia agroalimentare con respiro globale.

Come spiega il professore Paolo Sckokai, coordinatore del corso, ciò che distingue il programma è proprio l’orientamento internazionale: “Gli studenti sperimentano un’intensa attività didattica, con partecipazione attiva in aula, interazione diretta con i docenti e contatti continui con aziende e stakeholder della filiera agroalimentare”.

Tutti i corsi della laurea sono tenuti in lingua inglese e molti docenti provengono da università internazionali. Ma il vero valore aggiunto è rappresentato dalle opportunità di scambio con l’estero: gli studenti con i requisiti adeguati possono trascorrere uno o due semestri presso atenei partner situati in Europa, Stati Uniti o Australia.

Tra le esperienze più significative offerte spicca il programma di Double Degree, che consente di ottenere due titoli di laurea magistrale grazie a un accordo tra università. Gli studenti possono, ad esempio, frequentare il primo anno a Cremona e il secondo presso atenei di eccellenza come Wageningen nei Paesi Bassi. Il percorso prevede il reciproco riconoscimento degli esami e una tesi co-supervisionata da docenti di entrambe le sedi, offrendo al termine un doppio titolo che rappresenta un vantaggio competitivo rilevante nel mercato del lavoro internazionale.

“Il Double Degree richiede impegno e capacità di adattamento, ma offre un ritorno concreto – sottolinea Sckokai – i nostri laureati acquisiscono competenze trasversali, autonomia e capacità di operare in contesti multiculturali. Inoltre, accedono ai servizi di placement di due università e ampliano la propria rete professionale”.

A rafforzare ulteriormente l’offerta formativa è il programma Afepa (Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis), parte di un consorzio europeo che coinvolge, oltre all’Università Cattolica, gli atenei di Bonn, Uppsala e Louvain. Anche in questo caso si tratta di un Double Degree, con un anno trascorso in ciascuna delle due università prescelte.

E il dopo-laurea? Comincia ben prima della laurea, con un percorso di orientamento al lavoro rodato da anni e che inizia con un nutrito programma di seminari nei quali gli studenti possono interagire con manager delle più importanti imprese dell’agrifood, saggiando le principali funzioni aziendali: produzione, supply chain, marketing, commerciale ecc. Sino al Job Day, un Talent Acquisition Program organizzato dall’Ateneo nel campus di Cremona nel quale gli studenti possono toccare con mano, e direttamente da manager presenti all’evento, le opportunità di lavoro per le quali stanno studiando, e magari programmare uno stage o la possibilità di un approfondimento in azienda. Prova ne sia, che negli ultimi anni diversi studenti hanno trovato lavoro ancor prima di laurearsi.

Da ultimo va segnalato che per il prossimo anno accademico, e le iscrizioni sono già aperte, sono previste borse di studio del valore di 5 mila Euro per studenti meritevoli, il che si traduce in una votazione media di 27 per i laureandi e in una votazione minima di 100 per i laureati.

Per ulteriori informazioni: https://www.unicatt.it/corsi/magistrale/agricultural-and-food-economics-cremona.html

