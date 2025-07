La Cremonese rinforza il centrocampo con un innesto di esperienza e qualità: Alberto Grassi è ufficialmente un nuovo calciatore grigiorosso. Il centrocampista arriva dall’Empoli pronto a portare solidità, corsa e visione di gioco alla mediana di mister Nicola.

Come vi avevamo anticipato, la trattativa avviata nei giorni scorsi era in dirittura d’arrivo e si è concretizzata, tanto che ora c’è l’ufficialità per il classe 1995, che vanta una carriera di alto livello: 218 presenze in Serie A, con le maglie di Atalanta, Spal, Parma, Cagliari ed Empoli. Ha anche vestito la maglia della Nazionale Under 21, collezionando 12 presenze.

Grassi è un centrocampista centrale duttile, capace di giocare sia davanti alla difesa che da mezzala, bravo nella fase difensiva e discreto in quella di costruzione. Le sue caratteristiche principali sono l’intelligenza tattica, la capacità di recuperare palloni, grazie al senso della posizione e alla fisicità (1,85 m), che gli permette di vincere contrasti e duelli aerei, e un buon piede destro, utile anche nelle ripartenze.

Una delle sue doti più apprezzate è la capacità di leggere il gioco e coprire gli spazi, rendendolo molto utile in squadre che puntano sulla compattezza. Reduce da tre stagioni a Empoli, il centrocampista rappresenta un profilo pronto e abituato ai ritmi della A, scelto dalla Cremonese per dare sostanza ed esperienza a un reparto fondamentale, e per centrare l’obiettivo dichiarato: la permanenza nella massima categoria.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale della società: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Empoli Football Club le prestazioni sportive del calciatore Alberto Grassi.

entrocampista di grande esperienza per la Serie A, Grassi è nato a Lumezzane il 7 marzo 1995 e si è formato calcisticamente nell’Atalanta, con cui ha debuttato nel massimo campionato nella stagione 2014/15. Dopo tre stagioni in nerazzurro e un’esperienza di sei mesi al Napoli, ha indossato le maglie di Spal, Parma, Cagliari ed Empoli, squadra in cui ha militato negli ultimi tre anni. In totale vanta 218 presenze in Serie A, condite da 6 gol e 6 assist.

Benvenuto in grigiorosso, Alberto!”.

Eleonora Busi

