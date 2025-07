Si è aperta ieri sera la settima edizione del festival Luppolo in Rock, che fino a domani animerà l’area delle Colonie Padane: il programma delle tre serate è molto intenso, e vede la partecipazione di storiche band di fama mondiale. Da ieri pomeriggio sul palco sono saliti i Classe 99, Crimson Dawn, Stranger Vision, Tygers Of Pan Tang, Grave Digger, Primal Fear e Pretty Maids. Protagonista anche il dj newyorkese Alex Cayne, che grazie alla sua esperienza di oltre 40 anni in alcuni dei più famosi club degli Stati Uniti, a fine concerti nella zona ad accesso libero ha fatto ascoltare i grandi pezzi della storia heavy metal del festival.

Numerosa, come sempre, la partecipazione del pubblico che può godere di una location particolarmente suggestiva come le Colonie Padane, con aree per la ristorazione e il mercatino hard’n’heavy e artigianale.

Importante anche l’impegno solidale del festival, con una raccolta fondi per l’oasi felina del Po e con la collaborazione con i ragazzi di Thisability, presenti negli stand del festival e nei punti di accoglienza.

Va avanti anche la collaborazione con CrArT, che per l’occasione propone due tour guidati per oggi e domani. Il programma prevede alle 10.00 ‘Cremona in 4 piazze’ per scoprire la storia della città dalle origini fino ai giorni nostri, le sue particolarità, i suoi monumenti e anche le sue contraddizioni visitando quattro piazze del centro storico: piazza Marconi, piazza Stradivari, piazza Roma e piazza del Comune.

Alle 10.30, invece, c’è ‘Heavy Cremona’. È possibile unire la storia di Cremona e il Metal? Lo si può scoprire grazie a un percorso dove al racconto della città viene abbinato l’ascolto di brani Heavy Metal che si possano collegare a quanto si sta scoprendo. Tutto questo accompagnati da una guida appassionata della sua città e del Metal. Per poter partecipare a questa proposta è necessario essere dotati di smartphone con relative cuffie e aver installato sul proprio telefono l’applicazione Whatsapp.

Al momento dell’iscrizione si deve memorizzare il numero di cellulare +393388071208 e comunicare a questo contatto il proprio numero di telefonia mobile per essere inseriti in una lista broadcast Whatsapp, che permette di ricevere messaggi senza violare la privacy con gli altri partecipanti.

Il ritrovo per i tour è in piazza Marconi presso il grande strumento musicale in acciaio. Obbligatoria la prenotazione con almeno 48 ore di anticipo, scrivendo a info@crart.it o mandando un messaggio a 3388071208. La quota di partecipazione è di 15 euro.

Luppolo in Rock non prevede i token, il parcheggio è gratuito (per esempio quello in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia con circa 400 posti) e da questa edizione è stato introdotto un servizio di navetta, a pagamento, che favorisce il collegamento tra il festival e la città con le relative strutture alberghiere. Per prenotare il servizio contattare Dave al numero +39 3341444562. Infine lo spazio delle Colonie Padane è sempre diviso in due: un’area con accesso libero dove si trova la zona ristorazione e il mercatino a tema e dell’artigianato; un’area concerti dove il pubblico può accedere solo se è in possesso del biglietto.

