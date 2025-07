Mattarella: “Contro attese dell’umanità sparare su luoghi di preghiera e dove si distribuisce acqua”

(Adnkronos) – “Ci troviamo in un momento storico che è in pieno contrasto con desideri, aspirazioni e attese dell’umanità, in cui riemergono ombre che si pensava non dovessero avere più spazio, di chi ritiene di reintrodurre guerre di annessione territoriale che pensavamo appartenessero ai momenti oscuri, a tempi passati, o di ripristinare il dominio del più forte su coloro che sono più deboli e poter bombardare civili nelle loro case”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per il centenario della Campana dei caduti di Rovereto.

“Si spara e si uccide sui luoghi di preghiera, dove si distribuisce acqua e pane, si colpiscono soccorritori, questo crea un contrasto radicale con le attese dell’umanità ma anche introduce una spirale di risentimento e di odio che genera altre violenze”, ha aggiunto Mattarella.

Questa mattina il capo dello Stato al cimitero monumentale di San Leonardo, nel 40° della catastrofe della Val di Stava, ha deposto una corona e salutato i parenti delle vittime.