MotoGp Repubblica Ceca, Marc Marquez vince la sprint

(Adnkronos) – Marc Marquez vince la gara sprint del Gp della Repubblica Ceca, oggi sabato 19 luglio, sul circuito di Brno. La vittoria è stata confermata dopo che lo spagnolo della Ducati ufficiale era finito sotto investigazione per la pressione delle gomme, rivelatasi invece nella norma.

Il leader del mondiale si è imposto davanti alle Ktm del connazionale Pedro Acosta e di Enea Bastianini. Quarto posto per Marco Bezzecchi con l’Aprilia che si è lasciato alle spalle il francese della Yamaha Fabio Quartararo, lo spagnolo dell’Aprilia Raul Fernandez e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia con l’altra moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale.

Marquez è sempre più solo in vetta alla classifica iridata dove guida con 356 punti, 95 in più del fratello Alex Marquez, oggi fuori dalla zona punti e 156 in più di Bagnaia.