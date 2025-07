Usa, sospesi dal lavoro il Ceo e la collega ‘pizzicati’ dalla kiss cam al concerto dei Coldplay

(Adnkronos) – Sta costando sempre più caro il concerto dei Coldplay a Andy Byron e Kristin Cabot, i due colleghi ‘pizzicati’ abbracciati dalla kiss cam durante il concerto al Gillette Stadium di Foxborough in Massachusetts, e diventati virali sui social. Ora infatti, dopo le insinuazioni su una presunta relazione extraconiugale smascherata sul maxischermo, sono stati anche sospesi dal lavoro.

L’azienda tecnologica Astronomer ha infatti deciso di mettere in congedo Byron, Ceo della società di software e la sua responsabile delle Risorse umane per andare a fondo alla vicenda. L’annuncio è arrivato in un post su X: “Astronomer è impegnata a rispettare i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. Ci aspettiamo che i nostri leader stabiliscano standard sia in termini di condotta che di responsabilità”. L’azienda ha aggiunto di aver avviato un’indagine formale sulla questione promettendo di condividere ulteriori dettagli a breve.

ll Ceo, Andy Bryon, aveva annunciato con entusiasmo l’assunzione di Cabot, qualche mese prima di essere pizzicato in atteggiamenti intimi con lei. L’uomo aveva dichiarato con entusiasmo: “La leadership eccezionale di Kristin e la sua profonda competenza nella gestione dei talenti, nel coinvolgimento dei dipendenti e nell’ampliamento delle strategie per le risorse umane saranno essenziali per proseguire nel nostro rapido percorso”, definendola “persona perfetta per il ruolo”.