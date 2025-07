Panatta-Bertolucci, la tregua dura… un giorno: ecco Paolo in versione Bacco

(Adnkronos) –

Ieri la tregua, oggi, domenica 20 luglio, riparte la sfida a colpi di IA tra Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Gli ex tennisti azzurri, oggi opinionisti di punta del tennis italiano, stanno allietando le proprie vacanze sfottendosi a vicenda a suon di fotomontaggi creati con l’intelligenza artificiale. L’ultimo capitolo è arrivato sul profilo X di Panatta, che ha creato un Bertolucci, amico ed ex compagno di Nazionale con cui ha vinto la Coppa Davis 1976, in versione Bacco.

Bertolucci è stato infatti raffigurato come il dio del vino e dell’ebbrezza, nel più classico dei vestiti degli antichi greci, mentre alza un calice di vino e tiene in mano dell’uva: “Io non so più come fare con quest’uomo…aiutatemi!!!”, ha scritto Panatta pubblicando la foto. Proprio Adriano aveva dichiarato una tregua nella giornata di ieri quando, sempre sul suo profilo X, aveva pubblicato un selfie con l’amico scrivendo: “È stata firmata una tregua temporanea…ma non so quanto durerà”.

La stessa foto era stata postata proprio da Bertolucci, sempre sul suo, attivissimo, profilo X: “Weekend di pace”, ha scritto l’ex tennista, prima di postare un’altra immagine. Questa volta Panatta ha in mano un caffé e Bertolucci sta addentando una bomba alla crema davanti a un cappuccino: “Il conto a Panattone. Grazie”, è stato il messaggio del campione di Davis 1976.

La ‘faida’ social negli ultimi giorni era stata innescata dagli auguri di buon compleanno a Panatta. Bertolucci ha raffigurato l’amico tra un gruppo di attempate signore, “alcune delle sue ex”. La risposta è stata ipercalorica: Bertolucci a dieta, tra una marea di bombe alla crema. Infine, tra un’esultanza e l’altra per la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, Panatta ha creato il Bertolucci “carotone-boy”, ovvero l’amico con addosso il classico costume da carota tipico dei Carota Boys, i tifosi più appassionati del tennista azzurro. L’ultimo sfottò di Panatta ha invece raffigurato Bertolucci in versione bagnino.