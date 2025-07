Siamo nel pieno dell’estate e l’esposizione prolungata al sole e alle fonti di calore in genere rischia di creare non poche problematiche ai nostri occhi.

Anche per questa ragione, all’ombra del Torrazzo, ha preso avvio “La prevenzione non va in vacanza”, campagna di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione IAPB Italia, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi degli Ipovedenti di Cremona.

Primo stand organizzato sotto i portici del Consorzio Agrario, dove i volontari e i componenti dell’associazione hanno regalato agli interessati dépliant e alcuni piccoli gadget.

“Distribuiamo delle brochure informative e dei sacchettini omaggio – ha commentato Pierluigi Chiappetti, presidente dell’associazione cremonese Ciechi e Ipovedenti – da dare alle persone per cercare di far capire che anche durante l’estate bisogna sempre prestare attenzione: incappare in qualche disguido per quanto riguarda la vista può succedere anche durante questi mesi”.

Non manca poi qualche consiglio pratico: tra questi, usare occhiali da sole o berretto con visiera, bere frequentemente e lentamente, mangiare frutta e verdura, esporsi al sole in modo graduale, evitando le ore centrali della giornata, mai guardare il sole, non fare attività fisica nelle ore più calde.

“Bisogna stare attenti – prosegue Chiappetti – la brochure è vista proprio come una mascherina da mettere davanti agli occhi, in modo tale da poter così proteggersi dalla luce”.

