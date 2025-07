Il Pd cremonese accoglie e sostiene la proposta avanzata dal consigliere regionale Matteo Piloni, presentata in sede di discussione sulla variazione di bilancio in Consiglio Regionale, per destinare 500.000 euro al potenziamento dei progetti di educativa di strada.

“Si tratta”, si legge in una nota a firma di Roberto Galletti, segretario cittadino del Pd, “di un’azione concreta che unisce intervento sociale, prevenzione del disagio e cura delle relazioni nei territori. L’educativa di strada è uno strumento fondamentale per intercettare situazioni di emarginazione, fragilità giovanile e tensioni latenti, favorendo inclusione e coesione.

Investire in educativa di strada significa rafforzare, accanto al lavoro delle forze dell’ordine che presidiano il territorio, un presidio sociale fatto di ascolto, prevenzione e vicinanza. Sicurezza è anche questo: non solo repressione, ma capacità di intervenire prima, laddove nascono il disagio e la solitudine.

È lo stesso orientamento con cui l’Amministrazione comunale di Cremona sta lavorando: rafforzare la presenza nei quartieri, investire nei legami sociali e in una rete educativa di qualità. Solo così si costruisce una città più giusta, inclusiva e sicura.

In questa occasione, ancora una volta, abbiamo dovuto constatare che da parte della destra regionale – e in particolare dai suoi rappresentanti del nostro territorio – non è arrivata alcuna proposta su questi temi. Solo polemiche, ma nessun impegno concreto per affrontare le sfide educative e sociali che toccano le nostre comunità”.

Il Partito Democratico cittadino “condivide e sostiene con forza questa battaglia, perché una comunità più inclusiva è anche una comunità più sicura e coesa. Ringraziamo Matteo Piloni per aver dato voce a una necessità reale del territorio, e continueremo a lavorare perché queste risorse vengano stanziate e utilizzate con efficacia”.

