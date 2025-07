Inghilterra-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

L’Italia femminile scende in campo nella semifinale degli Europei 2025. La Nazionale azzurra sfida oggi, martedì 22 luglio, l’Inghilterra – in diretta tv, in chiaro, e streaming – nel penultimo atto del massimo torneo continentale per Nazionali femminili. La squadra allenata dal ct Andrea Soncin arriva all’appuntamento dopo aver eliminato la Norvegia nei quarti di finale grazie al decisivo gol di Girelli. Le inglesi invece hanno superato, nel turno precedente, la Svezia, battuta 3-2.

La sfida tra Inghilterra e Italia è in programma oggi, martedì 22 luglio, alle ore 21 allo Stadio di Ginevra. Ecco le probabili formazioni:

Inghilterra (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Ct. Wiegman

Italia (3-4-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Giugliano, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli, Bonansea. Ct. Soncin

La semifinale degli Europei femminili tra Inghilterra e Italia di oggi, martedì 22 luglio, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Rai 2. Il match sarà quindi visibile in chiaro e si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay.