Sono 13 i neo notai che oggi hanno affollato i corridoi del tribunale di Cremona per giurare davanti al presidente del tribunale Anna Di Martino. Oggi cerimonia per 12 (uno aveva già giurato nei giorni scorsi), tutti giovanissimi, accompagnati da genitori, fidanzati, parenti e amici con cui condividere un momento importante che segna l’inizio di una nuova carriera.

I nuovi notai sono Andrea Bombelli, Elisa Antonioli, Gregorio Barbaglio, Matteo Giordano, Marco Fabio Corso, Daniela Forcella, Elena Lauria, Francesca Canal, Alessandro Clemente, Valentina Bandi, Alessandro Cioni, Davide Pelizza e Andrea Giovanni Giuseppe Cabizza.

“In tutta la storia notarile cremonese non c’è mai stato un così alto numero di notai in una volta sola“, ha spiegato Giovanni Corioni, presidente del Consiglio notarile di Cremona e Crema. “Anche come numero complessivo di notai adesso a Cremona superiamo i 40, quando la media era di 29/30. Sono molto giovani e arrivano da tutta Italia. Sfortunatamente non tutti si fermeranno, perchè la provincia di Cremona è vista come un ponte per arrivare magari a Milano e in sedi più prestigiose. Ma questa volta qualcuno potrebbe rimanere. Attualmente tutti i posti sono stati coperti“. “Tutto è sold out”, ha scherzato il presidente Corioni”. “Mettete tanta passione nel vostro lavoro”, è stato invece l’augurio arrivato dal presidente Di Martino.

Solo due dei nuovi notai sono cremonesi. C’è Elena, di Cremona, “figlia d’arte”: il padre è notaio e lo zio avvocato; c’è Gregorio, di Crema, che andrà a lavorare a Soncino. La più giovane, invece, ha 29 anni. Si chiama Elena, è calabrese, ha svolto i suoi studi a Milano e verrà a lavorare a Cremona città. E poi c’è Matteo, napoletano, arrivato con i genitori e la fidanzata, lei avvocato civilista. “E’ un lavoro che ho sempre sognato“, ha raccontato Matteo, nonostante un passato da nuotatore professionista, anche alle Olimpiadi. “Pensi che mamma ha trovato dei contratti che facevo a mio nonno quando avevo 6/7 anni“. Anche lui lavorerà a Cremona città.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata