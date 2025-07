Castelvetro in lutto per la perdita di un grande e conosciuto imprenditore locale: è morto infatti, dopo una lunga malattia, Gabriele Zucchi, titolare dell’omonima carrozzeria, un pezzo di storia del quartiere Longo. Classe 1945, Zucchi era volto noto nel paese della bassa piacentina. Nessun annuncio funebre per sua volontà e per quella della famiglia: solo gli amici più cari e conoscenti hanno salutato per l’ultima volta l’imprenditore, sempre sorridente e a cui Castelvetro deve molto.

© Riproduzione riservata