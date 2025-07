CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In pieno caldo estivo, lo zoo di Chongqing ha organizzato una festa di compleanno a base di ghiaccio e neve per una coppia di panda giganti gemelli: giochi con la neve, abbracci con il ghiaccio e torte di frutta ghiacciate. Questi due adorabili “bambini” di 3 anni sanno bene come stare al fresco…

