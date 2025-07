E’ stato il primo volto nuovo sbarcato alla Cremonese per questa nuova stagione 2025-2026. Si tratta di Romano Floriani Mussolini, arrivato in prestito con opzione di riscatto dalla Lazio, presentato ufficialmente in conferenza stampa dalla società grigiorossa. Il 22enne esterno di centrocampo ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Roma, per poi trasferirsi alla Lazio. E’ alla sua terza stagione tra i professionisti e per la prima volta si metterà alla prova in un campionato difficile come la Serie A. Negli ultimi due anni ha vissuto due esperienze in prestito: prima al Pescara in Serie C, poi in B con la Juve Stabia. Proprio con la squadra di Castellammare di Stabia ha avuto modo di mettere in mostra tutte le sue qualità, anche nei match disputati proprio contro la Cremonese. 37 presenze, un gol e quattro assist sono il bottino dopo l’anno alla corte di mister Pagliuca. La Cremonese aveva messo gli occhi su di lui da tempo. Si tratta di uno dei giovani Under 22 più promettenti che il calcio italiano può offrire in questo momento. Non appena c’è stata la possibilità di chiudere l’accordo con la Lazio, la Cremo si è mossa, mettendo così a disposizione di mister Nicola un giovane di grande prospettiva, con tanti margini di crescita.

Ad introdurre la conferenza è stato il direttore sportivo Simone Giacchetta: “Romano è un giovane calciatore che conosciamo bene e non ha bisogno di ulteriori presentazioni, abbiamo riconosciuto le sue capacità dai tempi della Primavera della Lazio fino alla scorsa stagione con la Juve Stabia. Ritengo si tratti di un calciatore dalle prospettive importanti, ciò che mi ha colpito in questi giorni è la sua persona: parliamo di un ragazzo con valori importanti, educato e con il giusto atteggiamento nei confronti di un ambiente nuovo e di una categoria nuova. Sono certo che con questi valori potrà fare una carriera di alto livello”.

“Penso che la Cremonese rappresenti l’occasione giusta per me, per tanti fattori: la scorsa stagione l’ho affrontata da avversario in campionato e ai playoff e mi sono rimasti impressi sia il tifo coinvolgente che lo stadio, che trovo molto bello – ha esordito il terzino grigiorosso -. Sono tutte cose che hanno inciso sulla mia scelta di venire qui, dove in più ho trovato un centro sportivo importante e un’organizzazione che mi ha colpito in positivo. La trattativa è stata molto veloce perché ero convinto sin dall’inizio e ritenevo fondamentale poter lavorare già a partire dal raduno: ho già legato molto con i miei compagni e il mister mi ha fatto un’ottima impressione, sta già cercando di trasmetterci i suoi principi in entrambe le fasi”.

Sulle sfide che lo attendono, sia a livello personale che di squadra, il classe 2003 ha dichiarato: “Sappiamo che sarà un anno intenso, in cui affronteremo tante gare difficili, ma sono convinto che la Cremonese porterà tanti tifosi allo stadio: sarà nostro compito guadagnare il loro sostegno nel corso della stagione. A livello personale spero di fare un’esperienza importante, migliorando nelle letture di gioco e in entrambe le fasi. Come ruolo direi che posso agire in qualsiasi posizione sulla fascia, perché con la Lazio ho fatto il terzino mentre a Castellammare agivo più da esterno di centrocampo e con mister Zeman a Pescara mi alzavo molto, quasi da attaccante”.

“Credo che per affrontare questa avventura serva prima di tutto umiltà – ha concluso il giocatore -, perché adattarsi all’ambiente e alla società è fondamentale. E poi lavorare tanto, sbagliare e imparare cercando di rubare con gli occhi tutto il possibile dai giocatori più esperti di me, aggiungendo un tassello in più giorno dopo giorno. Nel tempo libero mi dedico allo studio di scienze dell’amministrazione dello sport e del calcio e non vedo l’ora di scoprire la città facendo delle passeggiate con la mia ragazza e il mio cane. Le discussioni riguardanti il mio cognome? Io sono qui solo per esprimermi in campo, nient’altro. Voglio metterlo subito in chiaro”.

