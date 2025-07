Leardini (Mulino Bianco): “Celebrata Giornata Amicizia con i bimbi dei centri estivi”

(Adnkronos) – “In occasione della Giornata internazionale dell’Amicizia, come Mulino Bianco abbiamo deciso di organizzare questa attività ludica per i bambini, andando in 100 centri estivi in 19 città italiane”. Ha esordito così la marketing director minicakes & cakes di Mulino Bianco, Rowena Leardini, durante l’evento organizzato a Roma, presso il Joy Park, per lanciare l’iniziativa promossa dalla Mulino Bianco per la Giornata mondiale dell’amicizia del prossimo 30 luglio. “Un modo per invitare i bimbi a scrivere una letterina ai propri amici, cercando di valorizzare questa giornata che per Mulino Bianco è molto importante”, ha continuato. “Abbiamo anche deciso omaggiare i piccoli con 20.000 kit animabili che sono oggetti di cancelleria, così da far sì che i bambini interagissero tra di loro e preparassero le letterine per i loro amici”, ha spiegato.

Un’iniziativa che è nata con l’intento di invitare i bambini a giocare insieme e celebrare il valore dell’amicizia attraverso la riscoperta di un gesto semplice, ma ormai quasi desueto, come scrivere una lettera all’amico o all’amica del cuore. “Abbiamo regalato ai bimbi le carte da gioco preparate assieme a Clementoni che saranno oggetto della Collection back to School di mulino Bianco – ha continuato – un tipo di gioco che incentiva loro a d interagire dal vivo”.

“Mulino Bianco da sempre è un brand vicino alle persone, alle famiglie ed anche all’infanzia. Crediamo fortemente che l’amicizia sia uno dei valori fondamentali”, ha proseguito Leardini. “Per questo, in occasione del suo 50esimo anniversario, ha voluto celebrarla tra i più piccoli”, ha aggiunto.

Insieme ai kit Animabili, ogni centro estivo coinvolto sul territorio italiano ha ricevuto uno speciale messaggio di amicizia dal Piccolo Mugnaio Bianco. “I bambini hanno risposto inizialmente un po’ titubanti poi si sono lanciati in bellissimi disegni e scrivendo delle bellissime letterine”, ha detto Leardini.

Un messaggio forte utile per risvegliare emozioni e per creare nuovi ricordi nelle nuove generazioni, soprattutto nell’anno che la Mulino Bianco festeggia i 50 anni. “Molto bello il fatto che molti hanno voluto leggere la letterina ad alta voce per manifestare il proprio affetto agli altri bambini. Ci auguriamo di aver creato dei nuovi ricordi buoni, come abbiamo fatto negli ultimi 50 anni”, ha aggiunto.

Nel corso dell’appuntamento presso il Joy Park di Roma, la Mulino Bianco ha anche illustrato i risultati dell’indagine Astroricerche condotta tra i bambini dai 5 agli 11 anni. Uno studio sul significato dell’amicizia per loro e che ha prodotto risultati positivi. “Ci ha stupito il fatto che sono arrivate risposte molto profonde dai bambini. Questo dimostra quanto l’amicizia sia un valore fondamentale che hanno tutti fin dai primissimi anni”, ha rimarcato la marketing director Minicakes & Cakes di Mulino Bianco. “Ci ha colpito il fatto che i bimbi si accettano così come sono, condividendo giochi, segreti e la merenda. Per questo il brand era perfetto per promuovere questa iniziativa sull’amicizia”, ha concluso.