Niaf, Calvelli “Promuovere l’Italia vera e guardare al futuro”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Dobbiamo far vedere l’Italia vera, non possiamo mai dimenticare il passato, ma allo stesso tempo dobbiamo sempre guardare al futuro”. Lo ha detto John F. Calvelli, Chairman della Niaf (National Italian American Foundation), a margine dell’evento a New York per i 50 anni della Niaf e i 70 anni dell’Italia all’ONU.

(Video di Stefano Vaccara)