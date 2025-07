Giornata di discussioni e proclamazioni al Campus di Cremona del Politecnico di Milano: 20 giovani conseguono il titolo magistrale in Ingegneria completando il percorso studi.

Ilenia Lo Iacono, palermitana di 24 anni, ha conseguito la Triennale in Ingegneria Meccanica nella sede di Milano poi la Magistrale in Agricultural Engineering nella città del Torrazzo. Presenta la tesi “A win to win solutions for rice and peatlands in the Netherlands” realizzata in collaborazione con l’Università di Wageningen, che affronta il tema del cambiamento climatico sul riso. Dopo l’Erasmus all’estero ha svolto un tirocinio che le ha consentito di trovare lavoro come ingegnere di processo in una grande azienda olandese del settore caseario.

Nicolò Chillè, 24 anni da Lecco, ha frequentato il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica nella sede centrale poi la Magistrale in Music and Acoustic Engineering a Cremona. Con la tesi “Loudspeaker Spider: Mechanical characterization and topology optimization” analizza il componente spider ossia una sospensione fondamentale dell’altoparlante. Suona inoltre il pianoforte e la chitarra da autodidatta, una passione che ha potuto condividere con i compagni.

C’è poi un candidato che si è videocollegato dalla Francia, essendo iscritto ad un programma di Doppia Laurea con l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées di Parigi.

