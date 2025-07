Tajani “Algeria Paese fondamentale per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Algeria è un Paese fondamentale per l’Italia, uno dei primi partner commerciali nell’area del Mediterraneo, in Africa, dobbiamo continuare a lavorare per rinforzare la nostra presenza sia per l’internazionalizzazione sia per l’esportazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del vertice intergovernativo tra Italia e Algeria. “Continuiamo ad insistere sull’obiettivo che abbiamo di 700 miliardi di export entro la fine del 2027 – ha aggiunto -. L’Algeria è un Paese molto interessante, continueremo a lavorare con loro. Tutto rientra nella strategia dell’export del governo, che abbiamo lanciato all’inizio di quest’anno, andiamo avanti con risultati positivi in tanti mercati”.

xc3/sat/mca1