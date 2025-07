Cambiamento climatico e acqua, attenzione ai rischi per le imprese

MILANO (ITALPRESS) – Tra i rischi legati al cambiamento climatico, si evidenziano fenomeni “sempre più polarizzati” in termini di “frequenza e localizzazione geografica”, come la siccità e le alluvioni. Essere “in grado di valutare questi rischi e prendere adeguate contromisure, anche in termini assicurativi, è fondamentale per avviare azioni di mitigazione e adattamento ai fenomeni climatici”. A dirlo è Marco Macellari, Senior Director – ESG Business Transformation Lead CRIF, ospite di Focus ESG, format tv di Italpress.

