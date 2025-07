Viavai di clienti al Camping Parco al Po di Cremona, che vengono accolti come di consueto da operatori e tecnici ma quest’estate anche da due ragazzi impegnati nel laboratorio di mestiere: è il progetto della Cooperativa Sociale Nazareth che gestisce la struttura per Consorzio Sol.co e propone agli studenti di sperimentare attività pratiche in una realtà professionale.

Edoardo e Michel, quasi 15 anni, sorridenti e motivati, si dedicano alla piccola manutenzione, cura del verde, pulizia delle aree comuni, affiancati dagli adulti in servizio al campeggio.

È un progetto dal profondo valore educativo, che oltre ad avvicinare i giovani ad un lavoro potenzialmente interessante per il futuro li mette in contatto con diverse culture, considerando la provenienza dei camperisti da tutto il mondo e consente inoltre di parlare altre lingue apprese a scuola.

Servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata