Con grande soddisfazione la dirigente scolastica del Torriani Simona Piperno ha comunicato che il Centro promozione legalità (Cpl) di Cremona, rete di circa una trentina di scuole di cui capofila è l’IIS Torriani, ha vinto una borsa di studio per il progetto promosso dall’Ufficio Scolastico della Lombardia “Gli strumenti del cittadino monitorante”.

Lo strumento che ha meritato questo riconoscimento è il sito ( https://rbktest.com/) che raccoglie i contenuti di anni di progetti intorno al monitoraggio civico, nella fattispecie il monitoraggio dei beni confiscati alle mafie e il monitoraggio dei fondi Pnrr alle scuole. Il sito, progettato per le classi monitoranti dal professor Roberto Polledri del Torriani, presenta azioni, compiti di realtà, lavori per competenze realizzati trasversalmente nelle ore di diverse discipline a partire da una formazione peer to peer.

Il punto di partenza è stata proprio la formazione di un gruppo di giovani cittadini attivi nel monitoraggio civico, che collaborando e formando gli studenti delle scuole del territorio ha realizzato attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata e alla promozione della cultura della legalità.

Per quanto riguarda il monitoraggio sui fondi Pnrr, i formatori hanno illustrato il funzionamento operativo del finanziamento; per il lavoro sui beni confiscati, invece, hanno spiegato l’origine e l’iter di confisca, in particolare dei beni immobili. Ultimata la formazione, si è sviluppata la parte progettuale cui hanno contribuito l’IIS Torriani con le due terze del liceo delle Scienze Applicate, e poi gli studenti delle seguenti scuole:

IC Ugo Foscolo (scuola primaria Ca’ de Mari e Scuola media Levata); IC Cremona 2 (scuola media Virgilio); Liceo Anguissola; IIS Stanga; IIS Ghisleri. I referenti del Cpl, professori Paola Gaudenzi e Paolo Villa, hanno poi raccolto tutti i contenuti e organizzato la restituzione in presenza durante la Notte dei Musei Torriani; il sito è invece uno strumento permanente che può essere consultato e approcciato anche in un’ottica di formazione asincrona su questi temi.

Per monitorare i fondi Pnrr alle scuole gli studenti hanno confrontato e messo a sistema i dati delle piattaforme Futura e Openpolis, verificando sul campo lo stato dei lavori. Per il monitoraggio dei beni confiscati, alcune classi hanno attivato da tempo una mappatura degli immobili oggetto di confisca e chiedono agli enti pubblici una trasparenza in merito.

Da questo punto di vista il sito che raccoglie la ricchezza di questo attivismo e protagonismo giovanile su due temi cruciali andrebbe consultato da tutti gli enti pubblici della provincia.

E a proposito di attivismo nel sito si può trovare anche il video che racconta la manifestazione per la legalità organizzata a Cremona dai ragazzi delle scuole della provincia: un corteo e uno spettacolo in occasione della giornata in commemorazione delle vittime innocenti di mafia.

