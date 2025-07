Prosegue il cantiere su Largo Moreni, a Cremona, da dove arrivano aggiornamenti dopo il sopralluogo compiuto questa mattina dall’Assessore Luca Zanacchi accompagnato dai tecnici del Comune.

Dalla metà del mese di agosto, è stato concordato che la ditta esecutrice, prima della pausa estiva dei lavori, riaprirà alla circolazione la rotonda. L’area resterà comunque oggetto di intervento e lavorazioni ma la viabilità non sarà più limitata.

Dalla riapertura, tutta la rotatoria sarà quindi percorribile, fatto salvo un piccolo tratto che impedirà ai mezzi provenienti dal piacentino di tornare direttamente in direzione del fiume Po.

Questo elemento concorrerà a risolvere gran parte dei rallentamenti e dei disagi vissuti nelle settimane scorse e al contempo consentirà alla ditta di ultimare i lavori secondo nuovo cronoprogramma.

A ciò si aggiunge anche una modifica al progetto iniziale, predisposto con una variante in corso d’opera, con l’integrazioni di nuovi interventi possibili anche grazie ad un’accurata gestione delle risorse del quadro economico.

Tra le novità, troviamo l’eliminazione di tutti i 40 pali in calcestruzzo che sostenevano i cavi della vecchia linea della filotramvia (nel progetto iniziale era prevista la bonifica di solo 16 di questi); la modifica dell’aiuola di ingresso in tangenziale lato via Eridano; l’implementazione della protezione della ciclabile sul lato del Biba Bar con un allargamento; una nuova canaletta per lo smaltimento delle acque meteoriche sul tratto stradale di Viale Po che collega Largo Moreni al ponte sul fiume e che garantirà maggiore sicurezza a tutte le attività economiche operanti sul lato destro in uscita dalla città, dall’intersezione con la tangenziale fino alla stazione di servizio.

Per operare queste varianti che danno ulteriore valore all’intervento complessivo, è stata concordata una proroga dei lavori fino a fine settembre. Durante questo periodo, il tratto stradale tra il ponte sul Po e la rotatoria di Largo Moreni resterà comunque a doppio senso di marcia e, quest’ultima come detto, sempre aperta.

“Contrariamente alle voci che si erano sparse in quartiere – afferma in merito Zanacchi – la ditta non è fallita ma è sempre stata al lavoro. In questa fase ha implementato le squadre per poter accelerare e restare nei tempi. Le importanti economie sul quadro economico sono un evidente segnale di come e quanto i nostri tecnici abbiano seguito nel dettaglio e in modo virtuoso lo sviluppo del cantiere“.

“Le modifiche approvate – aggiunge l’assessore – andranno ad aggiungere ulteriori elementi di sicurezza agli automobilisti, ai ciclisti e alle attività economiche della zona. Anche la rimozione di tutti i pali dell’ex filotramvia è un elemento di importante a favore della sicurezza e del decoro dell’area. Dalla metà del mese di agosto la circolazione su largo Moreni sarà molto più scorrevole e i disagi si ridurranno moltissimo. Per tutto questo ringrazio i tecnici dell’ufficio mobilità, la ditta esecutrice e la cittadinanza che ha saputo pazientare”.

