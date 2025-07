“Con l’approvazione in aula del nostro ordine del giorno, la Regione Lombardia stanzia 3 milioni di euro aggiuntivi per il bando 2025 destinato alle dotazioni della Polizia Locale. Un risultato concreto che permetterà di sostenere anche Castelleone, Soresina, Pandino, Rivolta d’Adda, Soncino e Spino d’Adda, comuni della provincia di Cremona che avevano presentato progetti validi ma erano rimasti esclusi per esaurimento fondi“.

Lo dichiara Riccardo Vitari, consigliere regionale della Lega e firmatario dell’ordine del giorno approvato nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2025–2027.

“Grazie a questo stanziamento – spiega Vitari – sarà possibile scorrere la graduatoria del bando regionale e finanziare tutti i 197 progetti presentati da Comuni, Unioni e Province lombarde, che altrimenti sarebbero rimasti esclusi. Un aiuto fondamentale per dotare la Polizia Locale di nuovi mezzi, strumenti e tecnologie, rafforzando il presidio del territorio.”

“La Lega è da sempre in prima linea per la sicurezza e continueremo a lavorare per garantire ai sindaci e agli agenti locali tutto il necessario per proteggere i cittadini e rendere più sicuri i nostri paesi e le nostre città. Meno burocrazia, più divise, più controlli e più fiducia nelle forze dell’ordine”, conclude Vitari.

