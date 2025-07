Una donna di 55 anni è stata soccorsa da un’ambulanza in Corso Pietro Vacchelli a Cremona, nella mattinata di venerdì.

L’episodio nei pressi del distributore automatico di bevande che si trova a metà del corso. Secondo alcune informazioni la donna si sarebbe accasciata per un malore, suscitando preoccupazione e primi soccorsi di urgenza tra i passanti. La 55enne non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.

