Due miliardi di investimenti: sanità, imprese, territorio, sport, opere pubbliche, ambiente e welfare. Risorse e misure concrete per accompagnare lo sviluppo della Lombardia. Un confronto serrato e costruttivo tra tutte le forze politiche ha rafforzato il valore dell’intervento.

“L’approvazione dell’assestamento di bilancio 2025/2027, con circa 2 miliardi di euro in investimenti, conferma la solidità e la capacità di visione della nostra Regione”, ha dichiarato il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura. “Questa manovra è frutto di un confronto serrato e costruttivo tra tutte le forze politiche che ha permesso di rispondere concretamente alle esigenze dei territori e dei cittadini lombardi”.

Ventura ha sottolineato come, nonostante le sfide globali, Regione Lombardia abbia gestito le risorse pubbliche con “responsabilità, senza nuovo debito, senza aumentare la pressione fiscale e mantenendo tutte le agevolazioni. L’impegno di Fratelli d’Italia si è rivolto verso settori strategici, fra cui sicurezza, sanità, investimenti nell’emergenza urgenza, montagna, opere pubbliche, cultura e mobilità”.

Tra gli investimenti principali si evidenziano:

300 milioni di euro per la sanità, con un incremento prudenziale di 150 milioni sul Fondo Sanitario Regionale; 23 milioni per gli assistenti agli alunni con disabilità sensoriali; 13 milioni per agevolazioni sui trasporti pubblici per persone con disabilità; 8,5 milioni per la misura “Nuova Impresa”; 2 milioni per il bando “Dote Sport”; 11 milioni per la prevenzione del rischio idrogeologico e 5 milioni per emergenze in caso di calamità.

Ulteriori fondi sono destinati ai grandi eventi sportivi del 2026, incluse le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, e al sostegno delle imprese, in particolare per i distretti ad alta specializzazione come aerospazio e meccanica avanzata, oltre a misure per le famiglie contro il sovraindebitamento.

“Abbiamo sfruttato al meglio le risorse statali ed europee“, ha aggiunto Ventura, “tra cui 768 milioni di euro dal Pnrr, 130 milioni dal Fondo Complementare Pnrr, 755 milioni dal Fesr e 306 milioni dal Fse+ per promuovere innovazione, digitalizzazione e formazione professionale”.

La Regione Lombardia ha inoltre ricevuto il 61% delle risorse premiali nazionali grazie alla sua gestione virtuosa, confermata anche da organi di controllo come la Corte dei Conti e agenzie di rating come Moody’s. Sono state confermate tutte le agevolazioni fiscali esistenti, pari a 85,2 milioni di euro.

“Il nostro impegno”, ha concluso Ventura, “è stato con serietà per una manovra che non guarda solo ai numeri, ma alla vita reale delle persone. Una manovra che investe in salute, sicurezza, sviluppo e coesione sociale, con interventi mirati nei comuni lombardi. Siamo orgogliosamente al fianco dei lombardi, per una Regione sempre più competitiva, inclusiva, moderna e giusta. Quando la Lombardia cresce, cresce l’Italia”.

