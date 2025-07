Nel pomeriggio di domani, sabato 26 luglio, otto organizzazioni di volontariato di protezione civile del territorio provinciale saranno impegnate in un importante test di copertura radio finalizzato al progetto di estensione della rete di comunicazione radio provinciale di 3° livello nell’area est del territorio cremonese.

Saranno coinvolti i seguenti gruppi e associazioni: Gruppo Comunale Bonemerse; Gruppo Comunale Cremona; Gruppo Comunale Lo Stagno; Gruppo Comunale Sospiro; Associazione Nore; Associazione Padus; Associazione Lo Sparviere; Associazione Volontari Olmesi.

Un totale di 28 volontari, suddivisi in 11 equipaggi automuniti, si muoveranno sul territorio per la verifica puntuale della qualità del segnale radio, valutandone l’efficacia in 81 punti specifici selezionati secondo criteri di pianificazione della protezione civile: sedi di Centri Operativi Comunali, punti di ammassamento della popolazione, argini golenali, chiaviche e altre infrastrutture sensibili. Per garantire la sperimentazione, sarà temporaneamente installato sulla Torre Civica del Comune di Cremona il ripetitore radio mobile provinciale di 3° livello, grazie alla collaborazione con il Comune e i funzionari comunali del servizio di protezione civile.

Il segnale sarà irradiato a 360 gradi, con particolare attenzione ai territori situati a sud e a est di Cremona, per valutare l’effettiva copertura nelle seguenti direzioni: a nord sino a Robecco d’Oglio, a ovest sino a Sesto ed Uniti, verso l’area golenale del Po, da Spinadesco a San Daniele Po, fino al fiume Oglio a nord-est, sino a Gabbioneta-Binanuova. L’intera attività sarà coordinata sul campo da Daniele Corbari, referente provinciale per le telecomunicazioni di protezione civile.

© Riproduzione riservata