C’era movimento già all’apertura, segno dell’interesse che la manifestazione riveste per il pubblico: è Arci Festa, che ha preso avvio venerdì sera al Parco Didattico Scout con la 30ª edizione promossa da Arci Cremona e per il 2025 ha scelto il tema “Resisti”. Fuori dagli stereotipi, il filo conduttore è un’esortazione a restare positivi nonostante l’attualità sia problematica, fra conflitti globali e violenza urbana.

diversi ospiti su argomenti che spaziano dal femminismo alle migrazioni (il programma dei dibattiti è disponibile sul sito web di Arci Cremona). Si nutre lo spirito, ma anche il corpo con piatti etnici e locali portati in tavola dai volontari, sempre con riguardo all’ambiente. Ecco quindi un ventaglio di incontri culturali consu argomenti che spaziano dalalle(il programma dei dibattiti è disponibile sul). Si nutre lo spirito, ma anche il corpo con piatti etnici e locali portati in tavola dai volontari, sempre con riguardo all’ambiente.

Poi stand e laboratori allestiti in sinergia con le associazioni del territorio, fino ai concerti in un cartellone fra rock e jazz che valorizza da un lato le voci indipendenti e dall’altro i progetti collettivi. L’iniziativa è ad ingresso libero con possibilità di donazione e intende fare comunità, spiegano gli organizzatori, in modo sicuro, inclusivo e gioioso.

