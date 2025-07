E’ arrivato il momento di scendere in campo per la Cremonese, che alle ore 16 affronterà il Torino, dando vita così alla prima amichevole della nuova stagione grigiorossa. Una sfida che può essere considerata a tutti gli effetti un antipasto della prossima Serie A. E’ vero che il calcio d’estate va sempre preso con le pinze, perché le squadre sono nel pieno della preparazione atletica e sono spesso appesantite dai duri carichi di lavoro. Ma i tifosi non vedono l’ora di osservare all’opera la loro squadra del cuore e la curiosità è tanta, per tentare di capire quali possono essere le potenzialità in vista della prossima Serie A. C’è poi il fattore novità che stuzzica sempre i sostenitori: dal nuovo allenatore e le sue idee di gioco diverse rispetto al recente passato, fino agli elementi appena arrivati che scendono in campo per la prima volta con la nuova maglia.

Si gioca al Sundelbach Stadion, complesso sportivo di Prato allo Stelvio, in provincia di Bolzano, sede del ritiro granata. Una partita che segna la fine del periodo di lavoro in altura del Torino, mentre per la Cremo è soltanto l’inizio, perché subito dopo l’incontro i grigiorossi raggiungeranno Livigno per dare inizio al loro periodo di ritiro. Il Toro ha già disputato un test contro i tedeschi dell’Ingolstadt (formazione della terza serie tedesca) pareggiando 1-1, mentre Vazquez e compagni sono reduci da due settimane di allenamenti a Cremona al centro sportivo Arvedi.

Davide Nicola e Marco Baroni sono due ex. Nicola, infatti, ha giocato nel Torino in B nella stagione 2005-2006 ed ha poi allenato i granata in A da gennaio a giugno del 2021 per metà stagione. Baroni, invece, ha allenato la Cremonese in due periodi diversi: in Prima Divisione di Lega Pro nel 2010 (con esonero a ottobre) e in B da ottobre 2019 a gennaio 2020.

Sono 27 i giocatori convocati da mister Davide Nicola per il ritiro di Livigno. Pickel, Saro, Tsadjout e Zanimacchia sono rimasti a Cremona per recuperare dai rispettivi infortuni. Non sono partiti nemmeno Gabbiani, Pavesi, Stuckler e Tommasi, che continueranno ad allenarsi al centro Arvedi.

Torino-Cremonese verrà trasmessa integralmente in differita alle ore 21 stasera (sabato 26 luglio) su CR1. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi grigiorossi, per assistere alla prima gara della nuova Cremo targata Nicola.

Mauro Maffezzoni

