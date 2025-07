Altro colpo di mercato in arrivo per la Cremonese. Da tempo il club grigiorosso era al lavoro per potenziare il reparto portieri. Con Andrea Fulignati destinato a tornare in Serie B, dove è corteggiato dall’Empoli, il direttore sportivo Simone Giacchetta era alla ricerca di un nuovo portiere titolare d’esperienza per la Serie A.

Dopo aver visto sfumare le ipotesi Pietro Terracciano e Pierluigi Gollini, la dirigenza della Cremo ha virato con decisione verso Emil Audero. E in poco tempo è stato trovato un accordo. Audero è in arrivo, l’operazione dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore.

Dopo l’arrivo del giovane estremo difensore Lapo Nava dal Milan, ora la Cremonese ha messo le mani su un portiere di grande esperienza, che in Serie A può vantare la bellezza di 176 presenze, condite da 38 clean sheet.

Audero è di proprietà del Como, ma nella scorsa stagione ha chiuso in Serie B al Palermo, dove era sbarcato a gennaio, durante il mercato di riparazione. Nato in Indonesia, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Audero ha militato in tutte le Nazionali giovanili italiane dall’Under 15 fino all’Under 21.

A Cremona dovrebbe arrivare con la formula del prestito. Audero in arrivo dunque. Tanto che nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità e il giocatore dovrebbe raggiungere la sua nuova squadra nel ritiro di Livigno.

Mauro Maffezzoni – Inviato a Livigno

