Grande curiosità per la prima uscita stagionale della nuova Cremonese di mister Nicola. Contro il Torino, già avversario la scorsa estate, i grigiorossi testano condizione atletica e coesione di un gruppo che già mostra piacere di lavorare insieme.

Il nodo legato al possibile modulo da utilizzare per la prima uscita è presto risolto: posto che il mister non è mai stato un integralista legato ad una sola soluzione tattica, e che quindi probabilmente vedremo una Cremonese dai diversi volti quest’anno, contro i granata si parte con il 3-5-2.

In difesa Folino lanciato titolare nel pacchetto arretrato, come nella brillante doppia finale-promozione, Castagnetti confermato in cabina di regia con la sua esperienza, la coppia composta dalla fisicità del bomber della sfida decisiva di La Spezia, De Luca, e la rapidità di Bonazzoli a far coppia in avanti.

Un primo tempo pieno di emozioni a Prato allo Stelvio. Parte meglio il Torino con Pedersen che sfiora il palo dopo pochi istanti. Reagisce però la Cremonese con Azzi che calcia potente di destro dal limite trovando però Paleari pronto al miracolo.

Si ripete poco dopo l’estremo difensore granata, sventando in tuffo una bellissima incornata di Ravanelli. Sulla ribattuta Folino manca di un nulla il colpo del vantaggio.

Vantaggio che arriva invece sul fronte opposto, quando all 17′ Ilic al volo di sinistro segna con un tiro di potenza. Poco dopo arriva il raddoppio, con il centravanti Adams che approfitta di un errore di Folino in fase di costruzione.

A questo punto però la Cremonese (che purtroppo nel frattempo ha perso Vandeputte per infortunio) reagisce con grande personalità e ricomincia ad attaccare con coraggio. È così che nasce il gol di De Luca, che incorna in fondo al sacco un bel cross di Collocolo. I grigiorossi a questo punto intensificano gli attacchi e Bonazzoli prima e Collocolo poi sfiorano il pari che sarebbe meritato.

Torino (4-2-3-1): Paleari; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Ilic, Casadei; Lazaro, Sanabria, Vlasic; Adams.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Folino, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Bonazzoli, De Luca.

