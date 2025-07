Juve, Sancho si allontana? Il tecnico dello United Amorim: “Possono esserci sorprese”

(Adnkronos) –

Juve vicina a Jadon Sancho? La trattativa tra i bianconeri e il Manchester United per l’esterno d’attacco continua, ma potrebbero esserci sorprese nelle prossime ore. L’ex ala del Borussia Dortmund e del Chelsea vuole lasciare l’Inghilterra, ma il suo addio ai Red Devils potrebbe non essere così semplice, come spiegato in conferenza stampa dal tecnico dello United Ruben Amorim: “So per certo che il club ha fatto un prezzo per i giocatori in uscita. Se nessun club lo raggiunge, torneranno a essere del Manchester United e li riaccoglieremo nella rosa. Capisco gli altri club che aspettano l’ultimo minuto, ma così potrebbero avere una sorpresa”. Un chiaro messaggio alla Juve per la trattativa.

Negli ultimi giorni ci sono stati incontri tra le parti, ma tra richiesta e offerta ballano circa 5 milioni. Gli inglesi chiedono una cifra intorno ai 25 milioni per lasciar partire Sancho a un anno dalla scadenza del contratto, mentre i bianconeri per sbloccare la trattativa dovranno prima risolvere il problema Nico Gonzalez. Dalla cessione dell’argentino (che vuole restare in Europa per preparare al meglio i prossimi Mondiali), la Juve spera di ricavare una cifra vicina ai 30 milioni. Per poi affondare il colpo e chiudere l’affare con il Manchester United per Sancho, completando così il reparto offensivo.