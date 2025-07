Mercoledì 30 luglio, alle ore 21.00, Fondazione Fabio Moreni ospiterà un concerto benefico di musica classica, che vedrà protagonista il quartetto “Le Musiche” del maestro Simone Bernardini, direttore di orchestra di fama internazionale, primo violino dei Berliner Philharmoniker.

“Le Musiche” è formato da giovani ma già affermati musicisti, membri di grandi orchestre o realtà europee che si riuniscono, dando anche origine a formazioni estemporanee; per l’occasione il quartetto è composto, oltre che da Bernardini, dalla violinista ucraina Eva Rabchevska, dalla violista australiana Alexina Hawkins e dal violoncellista italiano Alessandro Natali.

La serata sarà allietata da musiche di Haydn e Mozart, di seguito in programma completo:

WOLFGANG AMADEUS MOZART

QUARTETTO IN SI BEMOLLE MAGGIORE K 589

1. Allegro 2. Larghetto 3. Menuetto 4. Allegro assai

JOSEPH HAYDN

QUARTETTO IN SOL MAGGIORE OP.77 N. 1

1. Allegro moderato 2. Adagio 3. Minuetto 4. Finale

INTERVALLO

WOLFGANG AMADEUS MOZART

QUARTETTO IN RE MAGGIORE K 575

1. Allegretto 2. Andante 3. Menuetto 4. Allegretto

L’ingresso sarà libero, per l’occasione chi vorrà potrà sostenere Fondazione Moreni per l’acquisto di beni di prima necessità che verranno poi inviati alla Caritas di Kiev, per la distribuzione a profughi di guerra e bisognosi.

Dall’inizio del conflitto in Ucraina, Fondazione Moreni ha già finanziato oltre dieci trasporti di beni di prima necessità a favore della popolazione ucraina, realizzati anche grazie alla generosità di privati sostenitori e di imprese del territorio cremonese. Sponsor fornitore della serata è Latteria Soresina.

Il concerto si svolgerà all’aperto nella corte chiusa di Cascina Moreni e, solo in caso di maltempo, si terrà nella sala polivalente interna. L’accesso in Cascina Moreni sarà da via Pennelli 1, cancello principale lato Parco Morbasco, a partire dalle ore 20,30.

Di seguito le note biografiche dei musicisti:

Simone Bernardini è attivo come direttore d’orchestra sulla scena internazionale. Ha diretto in numerose occasioni i Berliner Philharmoniker (per la prima volta al suo debutto come direttore alla Philharmonie di Berlino nel 2008), la London Symphony Orchestra, l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, la Sinfonie Orchester Berlin, l’ORT-Orchestra della Toscana, la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli ed altre.

È stato direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana fino alla stagione 2017-2018 ed è attualmente direttore musicale della Junge Kammerphilharmonie Berlin dalla stagione 2022-2023 e direttore artistico del progetto Musica nei Borghi dal 2004 portato avanti dal Festival Opera Barga fino al 2021 e trasferito a Bagnone (MS) dal 2022.

Ha studiato direzione d’orchestra al Conservatorio di Parigi e si è perfezionato con Bernard Haitink alla Musikhochschule di Lucerna. Ha debuttato come direttore d’orchestra nel 1999 in quanto vincitore del premio “Pleins Feux sur un Jeune Chef” al Festival Musical d’Automne di Parigi, festival presso il quale si era esibito da solista due anni prima in cinque programmi diversi.

Dal 2016 al 2019 è stato direttore assistente di Sir Simon Rattle. Ha svolto lo stesso ruolo presso Steven Sloane e Gustavo Dudamel per l’Education program della Los Angeles Philharmonic.

Negli anni precedenti è stato principale direttore ospite dell’Opéra Comique di Parigi e ha diretto, fra le altre, l’Orchestre Philharmonique du Luxemburg, l’Orquesta Illa de Menorca, l’Orchestra Musikene di San Sebastian, l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, l’Orchestra GAMS di Firenze.

La sua attività direttoriale lo ha portato in Giappone, Corea del Sud, Nord America ed America Latina e a esibirsi, in Europa, nel repertorio lirico e sinfonico.

Si dedica inoltre alle attività direttoriali didattiche: dal 2005 è direttore preparatore della Junge Deutsche Philharmonie, dell’Euroasia Festival Orchestra di Seoul, l’Orchestra Giovanile Italiana, la Youth Orchestra of Los Angeles nel quadro dell’Education program della Los Angeles Philharmonic, la European Union Youth Orchestra.

l’orchestra della Universität der Künste Berlin, la Deutsch-Skandinavisches Jugend-Philharmonie-Orchester, la Jevon Orquesta Sinfonica de Castilla y León ed altre.

Nella stagione 2014-2015 ha diretto due programmi con l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, della quale è diventato direttore musicale nel 2016.

Nella stagione 2011-2012 ha diretto il concerto di Capodanno della Philharmonisches Kammerorchester Berlin. Nel 2018 è stato scelto come direttore nella tournée europea per il centenario della composizione dell’”Historie du Soldat” di Stravinski.

Nelle ultime stagioni ha diretto fra l’altro “Tosca” a Palermo, la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, l’Orchestre de Douai Région Hauts-de-France, l’orchestra della Musikhochschule di Lübeck, la Kansai Philharmonic Orchestra, la Kyoto Symphony Orchestra, la Osaka Kyoiku Symphony Orchestra, l’orchestra del Festival Internacional de Música SESC in Brasile, diverse orchestre a Bogota in Colombia e l’orchestra del Festival de los Siete Lagos in Argentina.

Nel novembre 2023 è’ stato il direttore preparatore della Be Phil Orchestra in Giappone, progetto organizzato dai Berliner Philharmoniker per il concerto diretto da Kirill Petrenko al Suntory Hall di Tokyo il 26 novembre 2023

Eva Rabchevska è nata a Leopoli, Ucraina. Nel proseguire la sua carriera di violinista, si è sempre distinta per il suo senso unico della frase musicale e dello stile, supportato da una tecnica straordinaria. È stata allieva di Mariia Futorska, Yaroslava Rivnyak e Jozef Kopelman, e ha conseguito i diplomi di laurea e di master presso la Escuela Superior de Música Reina Sofía di Madrid, sotto la guida del Prof. Zakhar Bron; dal 2022 al 2024 ha completato i suoi studi alla Hochschule für Musik Hanns Eisler di Berlino con la Prof.ssa Antje Weithaas. Si esibisce regolarmente come solista con numerose orchestre, tra cui la Slovak Radio Symphony, la Filarmonica

Nazionale dell’Ucraina, le Orchestre Nazionali di Lituania e del Belgio, tra le altre. Eva ha maturato esperienza artistica in diversi festival musicali, come l’Encuentro de Música de Santander e la Seiji Ozawa Academy di Rolle.

Ha vinto numerosi premi, tra cui il 2º premio al Concorso Internazionale di Violino Carl Flesch (2013), il 1º premio al Concorso Lipinski-Wieniawski (2017), il premio da finalista al Concorso Regina Elisabetta (2019), il 2º premio al Concorso Internazionale Jasha Heifetz (2021) e il 1º premio alla prima edizione dello Stuttgart International Violin Competition (2021). Nel settembre 2021,è entrata a far parte della Karajan-Akademie dei Berliner Philharmoniker. Da gennaio 2024 è membro dei Berliner Philharmoniker.

Alexina Hawkins ama la collaborazione, il dialogo e sperimentazione e trova connessioni e significati nella musica attraversando un ampio spettro di epoche e stili. Dal suo trasferimento a Berlino dall’Australia nel 2015, si è esibita, ha registrato e ha partecipato a tournée con ensemble di musica classica e contemporanea, tra cui la Kammerakademie Potsdam, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, il Deutsches Kammerorchester Berlin, Ensemble Resonanz, Solistensemble Kaleidoskop, M.A.M. Ensemble e Stegreif Orchester, apparendo in concerto in Europa, Nord e Sud America, Asia e Australia.

Una curiosità verso l’ignoto e il potenzialmente selvaggio nella musica l’ha portata all’improvvisazione e a recenti collaborazioni discografiche con artisti come Agnes Obel e Damon Albarn, così come con musicisti jazz come Declan Forde e Jordan Dinsdale; è membro fondatore dell’ensemble di musica da camera contemporanea “hear now Berlin”, che ha pubblicato il suo album di debutto Music in Circles nel giugno 2023, e ha collaborato con la cantautrice nominata ai Grammy Becca Stevens.

Si è esibita in numerosi festival, tra cui il Bang On A Can Summer Festival (USA), il Brisbane Music Festival, il Canberra International Music Festival, il Bangalow Festival, il Bendigo International Festival of Exploratory Music (Australia), l’Ultraschall Festival, lo X100 Festival/Berlin Atonal (Germania), il Festival Opera Barga (Italia) e il NOMUS Festival (Serbia). È stata inoltre protagonista due volte della celebre rassegna berlinese di musica contemporanea unerhörte musik e ha prodotto diversi concerti indipendenti, presentando una vasta gamma di musiche e musicisti.

Alessandro Natali si è diplomato con il massimo dei voti presso il conservatorio di Modena a sotto la guida del M°Marianne Chen e dopo un’esperienza di un anno all’estero a Utrecht in Olanda, Alessandro Natali è attualmente impegnato come violoncellista in collaborazione con varie orchestre in Italia come la Filarmonica della Scala di Milano, l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice e il Teatro comunale di Bologna. Ha anche partecipato a diversi corsi di perfezionamento tenuti da maestri come Gary Hoffmann, Marianne Chen, Thomas Demenga, RomainGarioud, David Eggertt e Clive Greensmith.

