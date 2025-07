Gli impianti sportivi ma anche i centri di interesse in genere, per offrire alternative di qualità ai propri cittadini.

Sono diversi gli interventi in cantiere per l’amministrazione di Soresina, guidata dal sindaco Alessandro Tirloni e dedicati al tempo libero.

Entrando nello specifico, nei prossimi mesi al via il rifacimento della copertura del tetto del Palazzetto dello Sport, per un investimento di circa 190 mila euro. Il tutto dovrebbe concludersi entro la fine del 2025.

In aggiunta, sempre nella stessa area, si punta a mettere mano anche al campo da tennis comunale per interventi pari a 25 mila euro e chiusura verso l’autunno prossimo.

“Partirà sicuramente quest’autunno – afferma il primo cittadino – il rifacimento della copertura del Palazzetto dello Sport; c’è tutta un’area sportiva a sud di Soresina che necessita di tantissimi interventi. Ovviamente non si possono fare tutti in un’unica volta, però abbiamo messo in fila le priorità e abbiamo intenzione di affrontarle una per una”.

Sport è non solo: tra i tanti lavori in programma alcuni riguardano il teatro sociale di Soresina, a due passi dal municipio, dove verrà rimossa sempre entro l’autunno la cabina di media tensione. In questo caso il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 mila euro.

“Nel prossimo futuro – aggiunge Tirloni – l’amministrazione ha interesse a occuparsi fortemente del teatro: il teatro sociale è il simbolo di Soresina e di tutti i soresinesi”.

