Trovare una stanza in affitto per uno studente universitario costa sempre di più, ma a Cremona è un’altra musica. Dopo le ultime vicende legate all’inchiesta sull’urbanistica milanese, balzano all’occhio le cifre monstre necessarie per affittare una stanza nel capoluogo lombardo.

I prezzi sono da capogiro: secondo le ultime ricerche, le cifre a Milano oggi vanno dagli 850 ai 1.500 euro al mese per una camera singola e dai 450 ai 650 euro per la stanza doppia. Altro problema da non sottovalutare, sempre relativamente alla città della Madonnina è la grande disparità tra domanda e offerta: una richiesta di 45mila posti letto a fronte di una disponibilità attuale di circa 14.500 sistemazioni.

E a Cremona? Qui la situazione è decisamente diversa. Secondo gli ultimi dati, elaborati da Idealista a maggio 2025, il prezzo medio di una stanza singola in abitazione condivisa è di 350 euro al mese. Un dato che risulta in aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente ma che – oltre ad essere sensibilmente più basso rispetto a quello milanese – è al di sotto anche della media nazionale (500 euro).

Guardando alle città limitrofe, Cremona è la città messa meglio: a Brescia si pagano in media 500 euro al mese, a Parma 400, a Piacenza 380.

