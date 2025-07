Ricorre il 15 agosto la solennità dell’Assunta e anche quest’anno la Diocesi di Cremona con i Comuni di Cremona e Stagno Lombardo hanno allestito la Festa in omaggio alla Regina del Po, realizzata in collaborazione con la Protezione Civile e le Società Canottieri e con il Patrocinio dell’ente Provincia.

L’organizzazione è in corso da tempo e ora si definiscono gli ultimi dettagli di una manifestazione che è attesa e partecipata da moltissimi cittadini del territorio.

Le celebrazioni si svolgono su due giorni, un format reintrodotto nel 2024 che si ispirava alle origini della manifestazione ideata dal compianto don Aldo Grechi. Il via dunque è previsto il 14 agosto alle 20:45 a Cremona con la processione aux flambeaux in cammino dalla Canottieri Flora a Largo Marinai d’Italia.

A Ferragosto poi la giornata si apre alle 11:00 con la messa nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in diretta su CR1, mentre alle15 si svolgerà la tradizionale processione fluviale dove l’effigie della Patrona del Po, custodita al Santuario di Brancere, verrà portata sul Grande Fiume accompagnata dai vogatori delle società rivierasche.

Dopo la benedizione delle Canottieri e il ricordo dei defunti per le alluvioni del Po, l’evento si concluderà con la messa alle16:30 in località Isola Provaglio (Brancere) officiata dal Vescovo Antonio Napolioni e proposta in diretta su CR1.

© Riproduzione riservata