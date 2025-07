Regione Lombardia rende strutturale il finanziamento alle Province per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, mettendo a disposizione ulteriori 20 milioni nel 2030. I fondi finanziano opere programmate per il triennio 2028 – 2030, secondo quanto approvato dal Consiglio regionale nell’ambito dell’assestamento di bilancio.

“Grazie allo stanziamento, riusciamo a raggiungere la somma considerevole di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro come nuova dotazione per il 2030 che si somma alle risorse già previste. Questi fondi permettono così di avviare il terzo programma triennale riguardo alla manutenzione delle strade provinciali.

Dal 2018 abbiamo strutturato delle linee di finanziamento distribuite su più annualità (2018 – 2020 e 2024 – 2026) per contribuire concretamente alla sicurezza ed efficienza delle infrastrutture stradali – dichiara l’Assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi –. Continua la volontà di Regione Lombardia di destinare risorse alle Province per assicurarne la capacità programmatoria per interventi indispensabili per la manutenzione straordinaria del sistema viabilistico lombardo. Le Province potranno così programmare le loro attività per più anni, avendo sin d’ora la certezza di un contributo regionale che, ricordo, non è obbligatorio, ma frutto di una scelta politica dell’amministrazione Fontana”.

L’attenzione è rivolta anche alla mobilità sostenibile. “Una quota di questi finanziamenti – aggiunge l’Assessore Terzi – sarà spesa per la manutenzione straordinaria delle ciclovie nazionali Vento e Sole, a conferma dell’impegno di Regione Lombardia a mantenere in efficienza la rete ciclabile nazionale anche quale alternativa per gli spostamenti casa – lavoro, oltre che importante attrattore turistico per la Lombardia”.

Queste risorse vanno ad aggiungersi a quelle messa a disposizione negli anni precedenti. A partire dal 2018, Regione Lombardia ha infatti destinato quasi 110 milioni di euro per sostenere la realizzazione di circa 160 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali della nostra Regione.

Non soddisfatto il PD, come tuona il consigliere regionale Matteo Piloni: “Altro che misura strutturale. Il finanziamento che la giunta lombarda destina alle Province per la manutenzione straordinaria della rete stradale è solo una toppa, un tentativo di rimediare ai tagli decisi dal Governo, dello stesso colore politico, che sono costati ai lombardi oltre 44 milioni di euro” così il consigliere regionale commenta lo stanziamento previsto dalla Regione per il triennio 2028–2030, così come approvato in assestamento di bilancio e rilanciato dall’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi.

“I 20 milioni annunciati – attacca Piloni – non arrivano neppure alla metà delle risorse tagliate e certo non saranno sufficienti a garantire la manutenzione necessaria. Due mesi fa avevamo chiesto, con una mozione, che la Regione pretendesse dal Governo lo stop a questi tagli, che riguardano fondi fondamentali per la sicurezza stradale dei cittadini. Il Governo aveva promesso un decreto per ripristinarli, ma di quel decreto non c’è ancora traccia”.

“E questi tagli si sommano a quelli previsti per i Comuni nei prossimi cinque anni: solo per la provincia di Cremona, tra il 2025 e il 2028, parliamo di altri 5 milioni di euro in meno” conclude Piloni.

