Gp Belgio, dominio McLaren con Piastri. Podio Leclerc, rimonta super di Hamilton

Oscar Piastri domina il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota australiano vola con la sua McLaren e oggi, domenica 27 luglio, sul circuito di Spa chiude davanti al compagno di squadra Lando Norris e alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarto Max Verstappen su Red Bull, quinto Russell su Mercedes. Poi Albon e Hamilton, settimo al termine di una rimonta pazzesca.

La gara, inizialmente prevista alle 15 (ora italiana), inizia in ritardo di un’ora e 20 a causa della pioggia battente. Dopo l’attesa, si parte in regime di safety car e al termine dei primi 4 giri c’è già il momento cruciale della gara, con il sorpasso del leader della classifica piloti Piastri sul compagno di squadra Norris. Le posizioni in testa resteranno le stesse fino al 44esimo e ultimo giro, nonostante i distacchi ridotti in pista.

Menzione speciale per Lewis Hamilton. Dopo il sedicesimo tempo nelle qualifiche di ieri, il sette volte campione del mondo opta per la partenza dalla pit lane e con l’uscita di pista della safety car guadagna posizioni su posizioni, chiudendo al settimo posto.

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)



4. Max Verstappen (Red Bull)

5. George Russell (Mercedes)

6. Alexander Albon (Williams)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)



8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Gabriel Bortoleto (Sauber)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Nico Hulkenberg (Sauber)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Kimi Antonelli (Mercedes)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Carlos Sainz (Williams)

19. Franco Colapinto (Alpine)

20. Isack Hadjar (Racing Bulls)