Mondiali nuoto, Martinenghi squalificato e poi riammesso alla finale dei 100 rana

(Adnkronos) – Succede di tutto ai Mondiali di nuoto di Singapore, nel corso della semifinale dei 100 rana. Protagonista il campione olimpico della distanza Nicolò Martinenghi, oro a Parigi 2024. L’azzurro ha centrato il secondo tempo nella sua semifinale (58″62), ma è stato inizialmente squalificato dalla giuria per un movimento irregolare con le spalle al blocco di partenza nella frazione vinta dal cinese Qin Haiyang.

In seguito, dopo la revisione dei filmati della gara, il fuoriclasse azzurro è stato riammesso alla finale e dunque domani sarà regolarmente in vasca per tentare l’assalto all’oro iridato da campione olimpico. In vasca ci sarà anche Ludovico Viberti (per lui terzo crono in 58″89, che vale anche il personale).

Al termine della semifinale, l’episodio della squalifica revocata è stato commentato così da Martinenghi: “E’ stata una cosa un po’ strana – ha spiegato l’azzurro – dovevano squalificare a quanto mi hanno detto un altro ragazzo nella batteria che non so chi fosse e hanno sbagliato poi a comunicare la squalifica. Dopodiché, visto che era già finita la gara, non hanno squalificato più né me né lui”.