Confcommercio Provincia di Cremona accoglie con favore l’impegno assunto dalla Giunta Regionale a reperire risorse da destinare ai Distretti del Commercio nel bilancio di previsione di dicembre, a seguito dell’approvazione del bilancio di assestamento da parte del Consiglio regionale.

“Accogliamo con particolare soddisfazione la sensibilità dimostrata dalla politica regionale – dichiara Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona – che, con numerosi ordini del giorno ed emendamenti, ha recepito le istanze provenienti dai territori, chiedendo lo stanziamento di fondi per sostenere i Distretti del Commercio. Parliamo di un modello di partenariato pubblico-privato capace di promuovere sviluppo commerciale, economico e sociale, oltre a rappresentare uno strumento efficace di rigenerazione urbana”.

Confcommercio Provincia di Cremona svolge un ruolo importante nella gestione dei Distretti del Commercio, in qualità di soggetto manager di ben sette realtà distrettuali attive sul territorio: Le Vie dell’Adda, Terre Casalasche, Tra Oglio e Postumia, Didù, Tra Cascine & Pievi e Est Serio.

Una responsabilità importante che testimonia il forte radicamento dell’associazione nel supporto allo sviluppo urbano e commerciale dei Comuni della provincia, concretizzato in oltre 2,5 milioni di Euro di bandi regionali erogati sul territorio grazie alla sinergia tra l’associazione e i comuni coinvolti.

“Contrastare la desertificazione commerciale è una priorità – prosegue Badioni – soprattutto in territori come il nostro, dove ogni giorno scompaiono attività di prossimità che svolgono un ruolo economico e sociale fondamentale. Dal 2005, secondo i dati dell’Osservatorio Regionale del Commercio, in Lombardia è venuta meno una superficie commerciale equivalente a oltre 100 campi da calcio. È necessario mettere in campo ogni azione possibile per il rilancio del commercio, tutelando occupazione e presidi sociali”.

© Riproduzione riservata