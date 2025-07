Manca esattamente una settimana alla fase di vendita libera della campagna abbonamenti “Insieme è tutta un’altra musica“, valida per il campionato 2025/26 di Serie A Enilive. Il via libera ufficiale sarà dalle ore 16.30 di lunedì 4 agosto e la vendita sarà attiva fino alle 23:59 di mercoledì 27 agosto.

Nel frattempo prosegue la fase di prelazione, riservata a tutti i titolari di un abbonamento sottoscritto nella stagione 24/25 e attiva fino alle 23:59 di domenica 3 agosto.

FASE DI PRELAZIONE: TUTTI I VANTAGGI

Gli abbonati che rinnoveranno il proprio abbonamento potranno sfruttare tariffe altamente accessibili in tutti i settori, con un notevole risparmio rispetto al prezzo di ogni singola gara. In Curva Sud “Erminio Favalli” la tariffa Intero è fissata in 260 euro (circa 13,70 euro a partita) con un risparmio effettivo rispetto al valore nominale dei singoli 19 biglietti di 310 euro. Chi sceglierà di seguire le partite dei grigiorossi dalla tribuna Distinti “Gianluca Vialli” lo potrà fare alla stessa tariffa Intero praticata anche nella stagione di Serie A 2022/23, ossia 600 euro. In questo caso il risparmio sul valore nominale dei singoli biglietti è calcolabile in 350 euro.

VENDITA LIBERA: TUTTI I VANTAGGI

Anche la fase di vendita libera propone tariffe accessibili per i tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento alla stagione 2025/26: in Curva Sud “Erminio Favalli” la tariffa Intero è fissata a 300 euro (circa 15,80 a partita), con un risparmio effettivo rispetto al valore nominale dei singoli 19 biglietti di 270 euro. Nella tribuna Distinti “Gianluca Vialli”, invece, la tariffa di 650 euro consente di risparmiare esattamente 300 euro rispetto al valore nominale dei singoli biglietti.

I VANTAGGI DELL’ABBONAMENTO FAMILY

La tribuna Distinti “Gianluca Vialli” sarà ancora il luogo privilegiato per accogliere i nuclei familiari. Rispetto all’ultima stagione di Serie A vissuta dai grigiorossi, i pacchetti Family risultano ancora più vantaggiosi: per poter accedere alla tariffa agevolata è necessario sottoscrivere un minimo 3 di abbonamenti, di cui almeno uno obbligatoriamente deve rientrare nella tariffa Intero (450 euro) o Ridotto (350 euro).

SCONTO ESCLUSIVO DA USC STORE

Tutti gli abbonati potranno usufruire di uno sconto esclusivo del 10%. Per approfittare della promozione su tutto il merchandising è necessario mostrare alla cassa del Cremonese Store di via Solferino 36 il tagliando rilasciato presso le biglietterie dello stadio Zini o – per chi si è abbonato online – la ricevuta di avvenuta sottoscrizione. La promo non è cumulabile ed è valida solo nello store di via Solferino fino a giovedì 31 ottobre.

DOVE ABBONARSI

I sostenitori grigiorossi potranno abbonarsi scegliendo la piattaforma online Ticketone (www.ticketone.it), recandosi personalmente presso le ricevitorie dello stesso circuito, presentandosi alle biglietterie dello stadio “Giovanni Zini” (piazzale Luzzara angolo via Cardinal Massaia) negli orari di apertura (consultabili QUI nella sezione “Dove e quando abbonarsi”).

COSA SERVE

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario essere possessori di CREMO CARD con scadenza pari o superiore a giugno 2026

© Riproduzione riservata