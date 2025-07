Da oggi si comincia a lavorare intensamente a Livigno. Ieri la Cremonese, nel suo primo giorno di ritiro, essendo reduce dall’amichevole con il Torino, ha beneficiato di una giornata di riposo, con solamente una piccola seduta di scarico e del lavoro in piscina al mattino.

Ma da oggi si comincia a suon di doppie sedute, al mattino alle 10:30 e al pomeriggio alle 17. Mister Nicola e il suo staff tecnico inizieranno a mettere a dura prova la resistenza del gruppo.

Dopo le prime due settimane intense di allenamenti al centro sportivo Arvedi, la settimana in altura a Livigno sarà ancora più faticosa per il gruppo, che deve mettere nelle gambe benzina che poi tornerà utile una volta che la stagione sarà ufficialmente iniziata.

A Livigno la temperatura è fredda. Ci sono infatti soltanto 8 gradi e per la giornata di oggi le previsioni meteo parlano ancora di pioggia in arrivo. La settimana si chiuderà con l’amichevole di domenica 3 agosto contro la Pro Patria, che chiuderà il ritiro e verrà trasmessa in diretta da CR1.

Intanto, oggi ci sono due importanti novità da segnalare. Andrea Fulignati e Giacomo Quagliata hanno abbandonato il ritiro di Livigno. Il portiere tornerà a giocare in B passando all’Empoli, mentre Quagliata dovrebbe trasferirsi in Spagna, al Deportivo La Coruna.

Mauro Maffezzoni – Inviato a Livigno

