Cremona si prepara ad accogliere una settimana di straordinaria musica dal vivo: il Cremona Summer Festival 2025, punto di riferimento per la formazione musicale internazionale, propone quattro appuntamenti consecutivi – dal 29 luglio al 4 agosto – che vedranno protagonisti giovani artisti provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Italia e Ucraina, in un programma che unisce sinfonica, lirica e musica da camera.

MARTEDÌ 29 LUGLIO – CORTILE FEDERICO II

Ore 18:00 – Hallé Youth Orchestra and Choir (UK) Una delle formazioni giovanili più prestigiose del Regno Unito, composta da oltre 100 musicisti e coristi tra i 13 e i 19 anni. Guidata da un team di direttori esperti, la Hallé Youth Orchestra and Choir porta in scena un programma sinfonico-corale di grande impatto emotivo ed espressivo.

Ore 20:30 – Concerto di chiusura della Cremona International Music Academy Fondata dal violinista Mark Lakirovich (Boston Conservatory), l’Academy accoglie ogni anno oltre 100 studenti da tutto il mondo, affiancati da un corpo docente internazionale di oltre 40 maestri. Il concerto “Serenata Orchestrale” celebra la conclusione di un’intensa sessione estiva di masterclass, concerti e concorsi, offrendo al pubblico un’esibizione di altissimo livello artistico.

SABATO 2 AGOSTO – ORE 21 – CORTILE FEDERICO II

II Musicall Youth Orchestra of Miami (USA) è composta da giovani musicisti accuratamente selezionati tra i più talentuosi di Miami, la Musicall Youth Orchestra rappresenta una piattaforma internazionale dove il talento musicale incontra l’impegno civico e la diversità culturale. L’ensemble ha ottenuto riconoscimenti internazionali e sarà protagonista di una serata dinamica e coinvolgente.

DOMENICA 3 AGOSTO – ORE 21 – CORTILE FEDERICO II

Il Concerto lirico della Scuola di canto lirico della Società Filodrammatica Cremonese (con il pianista Roberto Barrali e direzione artistica Nadiya Petrenko). Sette giovani voci, tra soprani, tenore e basso, daranno vita a un raffinato recital lirico con arie tratte dai grandi capolavori di Verdi, Puccini, Bizet, Donizetti, Cilea e Leoncavallo, in una serata di grande suggestione vocale.

LUNEDÌ 4 AGOSTO – ORE 14 – SALA MAFFEI

Il 4 agosto il concerto di chiusura del Philadelphia International Music Festival – Vanoli Music Festival (USA). Cremona ospita una sessione speciale del prestigioso festival statunitense, offrendo a studenti americani l’opportunità di perfezionarsi con i propri docenti e con maestri del territorio cremonese. Il concerto finale testimonierà il valore artistico ed educativo dell’iniziativa, attraverso esibizioni solistiche e collettive.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di dialogo tra culture che caratterizza il Cremona Summer Festival, e rappresenta un’occasione unica per il pubblico italiano di avvicinarsi all’eleganza formale, alla musica raffinata e alla poesia visiva di una delle tradizioni sceniche più antiche e influenti del mondo; il Cremona Summer Festival 2025 è promosso dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito del progetto “Masterclass”, con il supporto dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club – Sezione di Cremona, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

